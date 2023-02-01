Онлайн казино Лев, открывшее двери для посетителей в 2014 году, сумело стать одной из наиболее популярных развлекательных площадок на постсоветском рынке азартных игр онлайн. Здесь посетители нашли сочетание хорошей подборке азартных развлечений, качества предоставляемого сервиса, быстрого вывода выигрышей, хорошего приветственного пакета, квалифицированным консультантам техсаппорта. Заведение работает легально по лицензии, выданной Кюрасао (Нидерландские Антильские острова).

Хотя изначально заведение было ориентировано на посетителей из стран СНГ, возрастающая популярность привела к тому, что интерфейс перевели на все популярные языки. Для проведения финансовых транзакций (пополнения счета и вывода выигрышей) поддерживаются все популярные платежные средства (банковские карты, электронные кошельки, криптовалютные кошельки).

Официальный сайт казино Лев удобно структурирован. Вся нужная информация находится в доступности одного-двух кликов. Интерфейс интуитивно понятен даже для новичков, совершающих первые шаги в мире виртуального гемблинга. Все развлечения, предоставленные в ассортименте, сертифицированы.

Зеркало Лев казино

Отсутствие доступа к сайту онлайн казино знакомо любому азартному человеку. Причины того, что сайт не открывается, могут быть разные, в том числе:

Ddos-атака

Технические работы, проводимые казино

Неполадки у интернет-провайдера

Большой наплыв игроков, который привел к перегруженности сайта

Основной причиной недоступности является блокировка доступа к сайтам казино интернет-провайдерами. Блокировка проводится в связи с законодательными запретами или ограничениями на азартные игры.

Переживать насчет утраты доступа к деньгам на счету и любимым развлечениям не стоит — существует масса способов обхода блокировки. Это прокси-серверы, VPN, анонимайзеры, специальные браузеры. Наиболее популярным методом обхода блокировок являются зеркала. Так называются полные копии официального сайта казино, располагающиеся по URL-адресу, отличающемуся от оригинала. По сути, это клон исходного сайта, работающий полностью синхронизировано с ним. На зеркале доступны, как и на исходнике:

Доступ к базе данных пользователей (не требуется повторная регистрация, вход возможен под привычными авторизационными данными)

Счета пользователей

Все азартные развлечения

Бонусная система и программа лояльности

Турниры

Доступ к саппорту

Хотя вход доступен под обычными логином и паролем, сохранена возможность регистрации для новичков. Создание новой учетной записи доступно только для посетителей, ранее не регистрировавшихся в заведении. Мультиаккаунтинг карается блокировкой всех учетных записей. Кроме того, следует использовать только достоверные личные данные, они будут проверены во время вывода средств в ходе процедуры верификации.

Итак, с помощью зеркал пользователи Lev casino могут получить бесперебойный доступ к любимым игровым автоматам, вне зависимости от блокировок.

Для поиска актуального адреса зеркала (их тоже блокируют провайдеры) следует обращаться в службу технической поддержки онлайн казино или заранее сохранять новые адреса (они постоянно публикуются на официальном сайте Lev). Если данные варианты недоступны, можно проверить официальные группы клуба в соцсетях и Телеграм, на специальных обзорных сайтах.

Казино Лев играть

На сайте казино Лев пользователи могут найти прекрасную коллекцию азартных развлечений из более чем 4000 моделей игровых автоматов. Заведение сотрудничает с ведущими мировыми провайдерами, в том числе:

NetEnt (Швеция)

Microgaming (Великобритания)

Thunderkick (Швеция)

Playson (Мальта)

Playtech (Эстония)

Endorphina (Чехия)

Igrosoft (Россия)

Все игровые автоматы лицензионные, имеют сертификаты. Соответствие заводским настройкам и честность игры регулярно проверяются независимыми аудиторскими организациями.

RTP (коэффициент теоретического возврата) большинства развлечений, представленных в ассортименте онлайн казино Лев, составляет 95 — 96 процентов. Это означает, что в течение длительной игровой сессии в среднем на каждые 100 долларов пользователь получит 95 — 96 долларов выигрыша.

Подборка азартных игр постоянно пополняется, новинки попадают в одноименный раздел, чтобы клиентам заведения было удобнее искать новые модели. Каждый сможет найти для себя что-то интересное, ведь автоматы в лев имеют разные сюжеты, возможности, оформление, способы выиграть. Новинки отличаются трехмерной графикой, нестандартными способами составления призовых комбинаций.

На официальном сайте виртуальной игровой площадки casino Lev посетителям предлагаются различные типы азартных игр, среди которых:

Всевозможные виды слотов, от первых «одноруких бандитов», переведенных в цифровой вид, до современных моделей с 3D-графикой, реалистичной анимацией, множеством дополнительных опций

Карты (множество разновидностей покера, баккары, блэкджека)

Самые популярные виды рулетки

Настолки (скретч-карты, крэпс, бинго)

Лайв-игры с живыми крупье

Больше всего в подборке развлечений от развлекательной площадки слотов. Традиционно это самое востребованный вид азартных игр среди клиентов казино. Причина этого проста — несложные правила, красочность оформления и высокие призы. Особым спросом среди настоящих ценителей азартных игр пользуются покер и рулетки. Эти развлечения когда-то привели к расцвету стационарных казино, сегодня они доступны каждому желающему в заведении Lev.

В последние годы стремительно набирают популярность live-игры, позволяющие игрокам удаленно ощутить атмосферу «настоящего» наземного казино. В лайв рулетках и карточных играх посетителям Лев казино предстоит проверить свои навыки против профессиональных крупье с помощью прямой видеотрансляции. Всего в ассортименте заведения есть 22 такие игры от ведущих мировых студий.

Игровые автоматы в онлайн казино оснащены демо-режимом. В плане геймплея он ничем не отличается от обычной игры. Разница заключается только в отсутствии необходимости тратить свои сбережения, ставки совершаются на виртуальные кредиты. Выигрыши вывести тоже невозможно, ведь они виртуальные. Бесплатного режима в заведении Лев нет только в лайв-играх.

Бонусы казино Lev

Новички, прошедшие регистрацию в казино Лев, и создавшие новый аккаунт, могут воспользоваться приветственным бонусом. В клубе Lev он выражается в депозитном дополнительном начислении или пакете фриспинов.

Депозитный бонус на первый депозит в размере от 1 доллара до 500 долларов равен 100 процентам. Деньги поступают на отдельный бонусный счет. Чтобы перевести их на основной счет и получить возможность вывести, бонус нужно отыграть по вейджеру с коэффициентом х35. На отыгрыш отведено 14 дней. Максимальная сумма, допустимая к выводу, не должна превышать размер бонуса в 10 раз.

Вместо этого можно получить в качестве приветственного поощрения в100 бесплатных вращений. Фриспины для игрового автомата Razor Shark тоже нужно отыгрывать. Коэффициент для отыгрыша составляет х20.

Каждый новичок, прошедший регистрацию на сайте или актуальном зеркале Lev, имеет право на приветственный подарок. Он выражается в стопроцентной прибавке к первому депозиту в размере до пяти сотен долларов.

Отыгрыш приветственного депозитного бонуса производится по вейджеру х35. Следует не забывать, что на отыгрыш отведено две недели, иначе бонусные средства и выигрыши, сделанные на них, будут списаны. Максимально разрешается вывести сумму, не превышающую размер бонуса в 10 раз.

Получать депозитный бонус не обязательно, новичок может отказаться от него или выбрать в качестве альтернативы пакет фриспинов. Бесплатные вращения в количестве 100 штук начисляются на слот Razor Shark. Отыгрыш производится по вейджеру х20.

Программа лояльности

После прохождения регистрации каждый новый пользователь автоматически принимает участие в программе лояльности Лев. Данная программа состоит из 6 уровней, от «Новичка» до «Платинового». С каждым новым уровнем у игрока растут лимиты для вывода денежных средств, и улучшается курс обмена комп-поинтов на деньги. Кроме того, на уровнях «Золото» и «Платина» у пользователей открывается доступ к уникальным VIP-турнирам. Им присваивается личный менеджер, доступный для связи круглосуточно посредством онлайн-чата.

Продвижение по уровням зависит от активности пользователя в казино. Следует активно вносить депозиты и совершать платные ставки.

Кэшбэк

Пользователям, которые проиграли за месяц больше денег, чем выиграли, положен кэшбек в размере до десяти процентов.

Начисление производится 1 числа каждого месяца. Отыгрывать кэшбек нужно по вейджеру х5.

Служба технической поддержки казино Лев

Если у клиента казино возникнут любые вопросы, связанные с проведением досуга на сайте заведения, он может обратиться за помощью в службу технической поддержки. Для связи с дежурными консультантами на выбор можно использовать телефон, электронную почту, чат или Телеграм. Саппорт работает круглосуточно без выходных.

Отзывы о казино Лев

Владислав Гавнилов, опытный игрок из Трубчевского уезда:

Я играю в Lev Casino уже несколько лет. Часто выигрываю, меня всё устраивает. Особенно нравится чувствовать силу в моих жилах. Да, я настоящий хищник!

Его девушка: